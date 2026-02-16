Moratti: "Quella di Bastoni una simulazione entusiasta"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "Le simulazioni mi infastidiscono, hanno fatto venire la noia. Quella dell'altra sera è una simulazione entusiasta: Bastoni ha fatto un salto incredibile dopo un allungamento del braccio dell'avversario, che ha messo nelle condizioni Bastoni di approfittarne. Il ragazzo si è entusiasmato su questa possibilità, risolta in un'ingiustizia, perché l'altro giocatore non aveva fatto un fallo grave". Così l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, intervenuto stamattina a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulle polemiche post Inter-Juventus e sulla simulazione di Bastoni che ha poi provocato l'espulsione di Kalulu. Scudetto in tasca per l'Inter? "Mi sembra che l'Inter stia facendo tutto quello che era necessario fare, ma anche molto di più. Il cambio di allenatore aveva creato dubbi e invece questi dubbi sono spariti. L'Inter dovrebbe essere sulla strada buona, non diciamo di più, ma è già tanto". Moratti non si aspetta provvedimenti da Gattuso nei confronti di Bastoni: "Credo che farà a meno di castigarlo. Per Bastoni già è un castigo tutto l'attacco.

Se ci si mette anche Gattuso, che già non ha una Nazionale fortissima. Mi sembra non valga la pena. Non so cosa sia passato per la mente a Bastoni in quel momento, certamente ora è in mezzo a una bufera. Povero ragazzo, spero passi in fretta. Chivu chiaramente l'ha difeso pubblicamente, magari a tu per tu gli avrà detto qualcosa". Finale sulla telefonata di Elkann a Gravina: "Sono cambiati i tempi - conclude Moratti - Adesso la Juve si lamenta, fa la vittima, è un fatto nuovo. MI pare abbiano esagerato nelle proteste come se fosse una vittima terribile del calcio italiano, ma la storia non la ricorda così. Proteste normali, ma fanno venire in mente vecchie storie". (ANSA).