Il Tottenham (a sorpresa) ufficializza Igor Tudor in panchina

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Il Tottenham ha ufficializzato l'ingaggio di Igor Tudor fino al termine della stagione, con il compito di risollevare le sorti dell'attuale sedicesima squadra in Premier League. Croato, 47 anni, Tudor succede a Thomas Frank, esonerato mercoledì dopo soli otto mesi alla guida della squadra. Tudor farà il suo debutto nel sentitissimo derby del nord di Londra contro la capolista Arsenal, il 22 febbraio, in casa.

"Capisco la responsabilità che mi è stata affidata e il mio obiettivo è chiaro: dare maggiore costanza alle nostre prestazioni e competere con convinzione in ogni partita - commenta il tecnico ex Juventus sul sito del club -. C'è una grande qualità in questa squadra ed il mio compito è organizzarla, darle energia e migliorare rapidamente i nostri risultati". (ANSA).