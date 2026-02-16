Il Verona sceglie il silenzio stampa per protestare contro le scelte arbitrali di Pairetto
(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Nelle due partite di Serie A delle 15:00 Cremonese e Genoa non si fanno male, pareggiando per 0-0 allo Zini, mentre al Tardini il Parma vince all'ultimo respiro contro un Verona in 10 uomini per quasi tutto il match. Al 4' pt il vantaggio dei padroni di casa con Bernabé, poi al 10' Pairetto espelle Orban per proteste. I veneti riescono a pareggiare nonostante l'inferiorità numerica con Harroui su rigore al 43' pt, ma nel recupero del secondo tempo Pellegrino regala i tre punti al Parma.
Dopo la partita il Verona ha scelto il silenzio stampa per protestare contro le scelte arbitrali, in particolare l'espulsione di Orban. Come spiegato dall'addetto stampa del club, i veneti sostengono sia stata perpetrata un'ingiustizia nei confronti non solo del club, ma anche di tifosi e città. (ANSA).
