La Gazzetta su Ricci: "L'asse con Modric e la stima di Max. Ecco l'uomo in più del Diavolo"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così su Samuele Ricci: "L'asse con Modric e la stima di Max. Ecco l'uomo in più del Diavolo". L'ex Torino ha avuto un impatto importante quando è entrato in campo venerdì contro il Pisa e c'è anche il suo zampino nel gol vittoria di Luka Modric: nonostante la pressione di un avversario e un equilibrio precario, il centrocampista italiano è riuscito comunque a chiudere l'uno-due con il croato. Ricci è cresciuto parecchio negli ultimi mesi ed è divento molto prezioso come primo cambio. Mercoledì sarà però titolare contro il Como insieme a Modric e a Ruben Loftus-Cheek che, dopo due partite in cui è stato schierato da attaccante, tornerà a fare la mezzala vista l'assenza per squalifica di Adrien Rabiot.

Queste le parole di Ricci dopo il Pisa: "Dobbiamo sentirci tutti titolari. A volte capita che giochi dall’inizio, altre volte che entri cinque minuti o un quarto d’ora. Devi essere sempre pronto. Non vestiamo una maglia qualunque, bisogna sempre onorarla e dare più di quello che possiamo, più del 100%".