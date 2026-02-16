Cosa rischiano Comolli e Chiellini dopo quanto accaduto con La Penna nel tunnel

Fabio Russo, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it spiegando cosa rischiano Damien Comolli e Giorgio Chiellini dopo quanto accaduto nel tunnel del "Meazza" all'intervallo di Inter-Juventus: "Il Codice di Giustizia Sportiva, all'articolo 9, prevede una serie di sanzioni commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: "a) ammonizione; b) ammonizione con diffida; c) ammenda; d) ammenda con diffida; e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità, la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara; f) squalifica a tempo determinato in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; g) divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; h) inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro".

L'articolo 35, poi, è più preciso riguardo ai dirigenti, come nel caso degli juventini, responsabili di particolari comportamenti nei confronti degli arbitri: per questi, "è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico". Entrando nel dettaglio, se quella di Chiellini sembra una critica forte, ma non "ingiuriosa" (e quindi il dirigente juventino potrebbe cavarsela con una squalifica di breve durata), l'aggressione verbale di Damien Comolli rischia di essere considerata tale e, di conseguenza, portare a uno stop di almeno due mesi. Per la Juve, oltre al danno (di campo) sarebbe una vera beffa".