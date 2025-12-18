NAP-MIL (2-0): gran gol di Hojlund, malissimo De Winter
Il Napoli trova il raddoppio al 63° minuto, a segnare una bellissima rete è Rasmus Hojlund che va via troppo facilmente a De Winter che si perde il centravanti danese per l'ennesima volta: da posizione defilaa tiro secco e forte che non lascia scampo a Mike Maignan che forse qualcosa avrebbe potuto ma a cui non si possono imputare troppe colpe...
LE DICHIARAZIONI DI ALLEGRI NEL PRE-GARA
Modric non dal primo minuto, Bartesaghi in panchina:
“Gioca Jashari che ha fatto molto bene in Coppa Italia. Bartesaghi ha un flessore che non stava benissimo l’altro giorno, Estupinan sta bene: avevamo bisogno di un po’ di nuove energie fische e mentali”.
Il mercato del Milan:
“Il mercato del Milan è di recuperare in pieno i giocatori a disposizione. Gimenez ha sostenuto questo piccolo intervento, non ci sono stati ancora comunicati i tempi di recupero. Speriamo di arrivare in finale stasera, sarebbe un bell’obiettivo, altrimenti ci concentrermo sul campionato”.
Su Nkunku:
“Ha una tecnica straordinaria, lavora per la squadra, si sta inserendo. Ho piena fiducia in lui come ce l’abbiamo tutti”.
Simonelli ha appena detto che Milan-Como si giocherà a Perth:
“Non so ancora niente. Spero che sia un’apripista a quello che sarà il futuro del calcio italiano e spero che non sia solo un caso isolato. Altrimenti sarebbe un problema”.
