NAP-MIL (2-0): gran gol di Hojlund, malissimo De Winter

Il Napoli trova il raddoppio al 63° minuto, a segnare una bellissima rete è Rasmus Hojlund che va via troppo facilmente a De Winter che si perde il centravanti danese per l'ennesima volta: da posizione defilaa tiro secco e forte che non lascia scampo a Mike Maignan che forse qualcosa avrebbe potuto ma a cui non si possono imputare troppe colpe...

LE DICHIARAZIONI DI ALLEGRI NEL PRE-GARA

Modric non dal primo minuto, Bartesaghi in panchina:

“Gioca Jashari che ha fatto molto bene in Coppa Italia. Bartesaghi ha un flessore che non stava benissimo l’altro giorno, Estupinan sta bene: avevamo bisogno di un po’ di nuove energie fische e mentali”.

Il mercato del Milan:

“Il mercato del Milan è di recuperare in pieno i giocatori a disposizione. Gimenez ha sostenuto questo piccolo intervento, non ci sono stati ancora comunicati i tempi di recupero. Speriamo di arrivare in finale stasera, sarebbe un bell’obiettivo, altrimenti ci concentrermo sul campionato”.

Su Nkunku:

“Ha una tecnica straordinaria, lavora per la squadra, si sta inserendo. Ho piena fiducia in lui come ce l’abbiamo tutti”.

Simonelli ha appena detto che Milan-Como si giocherà a Perth:

“Non so ancora niente. Spero che sia un’apripista a quello che sarà il futuro del calcio italiano e spero che non sia solo un caso isolato. Altrimenti sarebbe un problema”.