NAP-MIL (1-0): intervallo. I rossoneri sprecano, Neres no

Napoli-Milan 1-0, intervallo. Nella cornice dell'Al-Awwal Stadium di Riad, in Arabia Saudita, si gioca Napoli-Milan, la prima semifinale della Supercoppa Italiana di questa stagione. Gara dai ritmi non altissimi ma che comunque ha regalato qualche emozione. I rossoneri in assoluto non giocano male e portano tre pericoli concreti alla porta di Milinkovic-Savic: il portiere serbo è bravissimo col piedone a negare a Rabiot il gol del vantaggio dopo pochi minuti. Più avanti viene graziato da Saelemaekers, dal centrocampista francese e soprattutto da Nkunku che spara alto un ottimo contropiede.

Il Napoli è ben messo in campo e per larghi tratti fa la partita, andando vicino al gol con una bella conclusione di McTominay che si spegne a lato di poco. Tanti angoli per la squadra di Conte che riesce a sbloccarla alle soglie del 40° minuto: ottimo lavoro di Hojlund, in area spalle alla porta e su una marcatura troppo generosa di De Winter, che trova l'inserimento di Neres che spinge in rete. Non perfetto Maignan che avrebbe potuto smanacciare con maggiore efficacia: il portiere si rifarà in chiusura di frazione con una super parata su Hojlund. La partita si può ribaltare ma serve maggiore precisione e concretezza là davanti.