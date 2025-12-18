Napoli-Milan 1-0 a fine primo tempo: per ora decide un gol di Neres

Il Napoli ha chiuso avanti 1-0 il primo tempo della semifinale di Supercoppa Italiana: per ora decide un gol al 39' di Neres che ha sfruttato un'uscita bassa non perfetta di Maignan. Poche emozioni in questa prima frazione di gioco, con le due squadre che si sono viste poco in avanti. Il Milan è stato pericoloso in un paio di occasioni con Rabiot e Nkunku, ma se vuole vincere questa partita e andare in finale dovrà fare molto di più nella ripresa.

Queste le formazioni ufficiali di Napoli-Milan, partita valida per la Semifinale di EA Sports SuperCup 25.

NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani; Politano, Elmas, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund. A disp.: Contini, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Lukaku, Olivera, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Noa Lang, Baridò, De Chiara. All. Antonio Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinana; Pulisic, Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Dutu, Athekame, Bartesaghi, Modric, Fofana, Ricci, Sala, Borsani, Ibrahimovic. All. Massimiliano Allegri.

