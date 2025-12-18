NAP-MIL (1-0): Neres porta in vantaggio il Napoli, non bene la difesa rossonera
Il Napoli passa in vantaggio al 39° minuto nella semifinale di Supercoppa Italiana a Riad, in Arabia Saudita, contro il Milan: a segno David Neres che ha approfittato di un ottimo lavoro di Hojlund che difende palla in area di rigore e trova il giocatore brasiliano tutto solo. Non perfetta la difesa rossonera come anche Mike Maignan che poteva allontanare meglio il pallone.
LE DICHIARAZIONI DI ALLEGRI NEL PRE-GARA
Modric non dal primo minuto, Bartesaghi in panchina:
“Gioca Jashari che ha fatto molto bene in Coppa Italia. Bartesaghi ha un flessore che non stava benissimo l’altro giorno, Estupinan sta bene: avevamo bisogno di un po’ di nuove energie fische e mentali”.
Il mercato del Milan:
“Il mercato del Milan è di recuperare in pieno i giocatori a disposizione. Gimenez ha sostenuto questo piccolo intervento, non ci sono stati ancora comunicati i tempi di recupero. Speriamo di arrivare in finale stasera, sarebbe un bell’obiettivo, altrimenti ci concentrermo sul campionato”.
Su Nkunku:
“Ha una tecnica straordinaria, lavora per la squadra, si sta inserendo. Ho piena fiducia in lui come ce l’abbiamo tutti”.
Simonelli ha appena detto che Milan-Como si giocherà a Perth:
“Non so ancora niente. Spero che sia un’apripista a quello che sarà il futuro del calcio italiano e spero che non sia solo un caso isolato. Altrimenti sarebbe un problema”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan