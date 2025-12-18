Napoli-Milan, Rabiot ammonito: è la seconda volta in stagione (sempre contro il Napoli)

di Federico Calabrese

Adrien Rabiot è stato ammonito al 37' della sfida contro il Napoli: per il centrocampista del Milan si tratta della seconda ammonizione della sua stagione in Italia dopo quella rimediata sempre contro il Napoli, in campionato.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre: 

NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani; Politano, Elmas, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund. A disp.: Contini, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Lukaku, Olivera, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Noa Lang, Baridò, De Chiara. All. Antonio Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinana; Pulisic, Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Dutu, Athekame, Bartesaghi, Modric, Fofana, Ricci, Sala, Borsani, Ibrahimovic. All. Massimiliano Allegri.