Loftus-Cheek a MTV: "Siamo pronti, ci siamo preparati bene. Sarà una gara molto fisica"
Nel pre-partita di Napoli-Milan, semifinale di Supercoppa Italiana, Ruben Loftus-Cheek ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV: "E' sempre difficile giocare contro squadre come il Napoli, ma siamo pronti, ci siamo preparati bene".
Sulla partita: "Sarà una gara molto fisica come succede sempre contro le squadre di Conte. Noi dobbiamo stare tranquilli, concentrati e pensare solo a giocare a calcio".
Queste le formazioni ufficiali di Napoli-Milan, partita valida per la Semifinale di EA Sports SuperCup 25.
NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani; Politano, Elmas, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund. A disp.: Contini, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Lukaku, Olivera, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Noa Lang, Baridò, De Chiara. All. Antonio Conte.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinana; Pulisic, Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Dutu, Athekame, Bartesaghi, Modric, Fofana, Ricci, Sala, Borsani, Ibrahimovic. All. Massimiliano Allegri.
