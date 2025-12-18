Mussa sul potenziale arrivo di Fullkrug: "Parliamo di un'alternativa, ma che deve essere integro quando serve"
Giovanni Mussa, durante Maracanà su TMW Radio, ha parlato così del Milan e del potenziale arrivo di Niclas Fullkrug in attacco: "Il Milan è una squadra speculativa e continuerà ad ottenere più punti con le squadre forti che con le deboli proprio per un motivo tattico.
Di certo a livello di caratteristiche un ariete manca, anche se questo è un giocatore con i titolari non giocherebbe mai. Inoltre nelle ultime due stagioni ha saltato qualcosa come quaranta partite. È vero che parliamo di un'alternativa, ma poi quando serve deve essere integro".
