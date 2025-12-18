La storia della Supercoppa Italiana: per la sesta volta si giocherà in Arabia Saudita

Con Napoli-Milan di questa sera parte la 38^ edizione della Supercoppa Italiana. Il sito della Lega Calcio Serie A ripercorre la storia della competizione che per la sesta volta si giocherà in Arabia Saudita: "Sarà ancora la capitale dell’Arabia Saudita Riyadh ad ospitare la trentottesima edizione della EA SPORTS FC Supercup, che per la terza volta nella sua storia coinvolgerà quattro squadre, prima e seconda della scorsa Serie A e Vincitrice e finalista dell`ultima edizione della Coppa Italia Frecciarossa: Napoli, Inter, Bologna e Milan.

Prima edizione

La storia del trofeo comincia nel 1988 quando l`allora presidente della Sampdoria Paolo Mantovani, propone al presidente dell`allora Lega Calcio Luciano Nizzola la creazione di un trofeo da mettere in palio tra i Campioni d`Italia e i vincitori della Coppa nazionale.

La prima edizione della Supercoppa Italiana quella del 1988 viene giocata a San Siro nel giugno del 1989: il Milan Campione d`Italia batte 3-1 Sampdoria vincitrice della Coppa Italia e si porta a casa la coppa, che fino al 2014 viene praticamente sempre assegnata ad agosto o comunque in estate, come antipasto dell`inizio Serie A, ad eccezione dell`edizione del 1989 che si gioca a Novembre tra Inter (campione) e la Samp, e di quella del 1995 che vede la Juventus battere il Parma il 17 gennaio.

La Coppa Giramondo

Poi dal 2014 le cose cambiano: negli ultimi 10 anni la Supercoppa si gioca tre volte a dicembre, cinque a gennaio e due volte ad agosto, principalmente all`estero.

La prima edizione giocata lontano dall`Italia risale al 1993 quando il Milan vince contro il Torino al Robert F. Kennedy Memorial Stadium di Washington, negli Stati Uniti, inaugurando la tradizione di esportare la manifestazione all’estero per valorizzare sempre di più il calcio italiano e le squadre di Serie A nel mondo.

Nel 2002 si gioca a Tripoli in Libia e la Juventus supera il Parma, l`anno successivo si torna negli Usa con i bianconeri che battono il Milan nel New Jersey al Giants Stadium di New York, mentre le edizioni del 2009, 2011, 2012 e 2015 si giocano in Cina tra Pechino e Shangai.

L’Arabia Saudita

Dopo i trofei alzati a Doha in Qatar nel 2014 e 2016 la Supercoppa sbarca in Arabia Saudita: il 16 gennaio 2019 Juventus batte il Milan allo Stadio Città dello Sport Re Abd Allah di Jeddah (prima edizione a poter contare sul Var introdotto in campionato nella stagione precedente).

Poi il 22 dicembre dello stesso anno la Lazio supera la Juventus al King Saud University Stadiumd di Riyadh, mentre nel 2022 si gioca al King Fahd International Stadium, sempre nel capoluogo saudita: l`Inter si aggiudica la Supercoppa grazie al 3-0 nel derby col Milan

Il resto è storia recente con il trionfo dell`Inter, due anni fa e poi del Milan, proprio in finale contro i nerazzurri nella passata edizione, la quattordicesima giocata fuori dai confini nazionali, la quinta in Arabia Saudita e la quarta consecutiva a Riyadh.

Tra pochi giorni bisognerà aggiornare albo d’oro e statistiche. Chi vincerà la EA SPORTS FC Supercup quest`anno?".