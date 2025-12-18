Oggi Napoli-Milan, Braglia non ha dubbi: "Per me la maggior parte dei giocatori ne avrebbe fatto a meno"
Intervenuto così in vista della semifinale di Supercoppa Italiana, che si giocherà stasera a Riad tra Napoli e Milan, l'ex calciatore Simone Braglia ha parlato a TMW dei temi di giornata. Questo un estratto delle sue parole:
Braglia, così verso la Supercoppa
"Fullkrug in questo Milan? Sì, ho letto. Secondo me non è il calciatore più ideale al gioco di Allegri. Supercoppa? Per me la maggior parte dei giocatori ne avrebbe fatto a meno. L'unica che ha più possibilità è quella che ne ha meno, il Bologna. Gioca contro tre big e Italiano ha qualità per poter dare il meglio in queste sfide".
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Zufferli di Udine
Assistenti: Imperiale - Rossi
IV Uomo: Pezzuto
VAR: Aureliano
AVAR: Dionisi
DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN
Data: Giovedì 18 dicembre 2025
Ora: 20.00 (orario italiano)
Stadio: Al-Awwal Stadium, Riad
Diretta TV: Italia 1, Mediaset Infinity
Web: MilanNews.it
