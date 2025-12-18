Napoli-Milan, numeri a confronto: partenopei con più gol, il Milan la migliore difesa

vedi letture

E' il giorno del matchday! Gara importantissima per il Milan di mister Allegri all'Al-Awwal Stadium dove stasera, alle ore 20 italiane, i rossoneri sfideranno in semifinale il Napoli Campione di Italia. Nell'altra semifinale, venerdì, Bologna-Inter si giocheranno il secondo posto nella finalissima di lunedì 22 dicembre. Di seguito statistiche e curiosità in vista della sfida tra rossoneri e azzurri:

MILAN E NAPOLI - NUMERI A CONFRONTO

Negli ultimi 10 scontri diretti, i numeri parlano di 4 vittorie per il Napoli, 3 per il Milan e 3 pareggi. Un equilibrio che certifica la crescita del Napoli negli ultimi anni e la difficoltà reciproca nel prevalere. Ci sono altre statistiche che aiutano a leggere il possibile andamento della gara di questa sera.

La Media gol negli scontri diretti è circa 2,3 reti a partita, indice di match equilibrati ma combattuti fino alla fine. Il Napoli ha una media realizzativa leggermente superiore nelle ultime gare ufficiali, con oltre 1,6 gol a partita, ma d'altro canto il Milan concede poco: nelle ultime uscite di alto livello ha mantenuto la porta inviolata in oltre il 40% delle gare. Nelle partite secche (coppe e finali), entrambe le squadre mostrano una percentuale elevata di match risolti dopo il 60° minuto, segnale di equilibrio iniziale e maggiore intensità nella fase finale.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Zufferli di Udine

Assistenti: Imperiale - Rossi

IV Uomo: Pezzuto

VAR: Aureliano

AVAR: Dionisi

DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN

Data: Giovedì 18 dicembre 2025

Ora: 20.00 (orario italiano)

Stadio: Al-Awwal Stadium, Riad

Diretta TV: Italia 1, Mediaset Infinity

Web: MilanNews.it