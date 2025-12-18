Verso la Supercoppa Italiana: nessuno ha vinto più edizioni ai calci di rigore del Milan

vedi letture

In vista di Napoli-Milan di questa sera, valida per la semifinale di Supercoppa Italiana, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche: "Nei 175 confronti ufficiali tra Napoli e Milan bilancio di 53 vittorie azzurre, 54 pareggi, 68 successi rossoneri. Napoli alla sesta partecipazione alla Supercoppa, vinta nel 1990/91 e nel 2014/15, battendo in entrambi i casi la Juventus. Il Milan prende parte alla Supercoppa per la 14° volta, già vinta in 8 occasioni (1988/89, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 2004/05, 2011/12, 2016/17 e 2024/25).

Nessuno ha vinto più edizioni ai calci di rigore del Milan (2), vittorioso nel 2016/17 contro la Juventus e nel 1994/95 contro la Sampdoria. Il Milan ha vinto la prima Supercoppa disputata all’estero (la terza della storia dei rossoneri): 1-0 per la squadra di Capello sul Torino il 21 agosto 1993 a Washington D.C.".

