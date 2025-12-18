Gattuso: "Partita aperta, Allegri e Conte fanno la differenza. Su Bartesaghi in Nazionale..."

Gennaro Gattuso, CT della Nazionale Italiana, è intervenuto nel pre gara di Napoli-Milan, semifinale di Supercoppa Italiana, direttamente da Riad. Le sue dichiarazioni rilasciate a Italia 1.

“Una partita aperta, sono due squadre ben organizzate, hanno allenatori che fanno la differenza. È difficile oggi fare gol, sono due squadre che difendono molto bene e hanno una buona organizzazione. Poi dopo penso che è difficile dire chi vince”.

Bartesaghi può essere utile per la Nazionale?

“Perché no? Sta facendo molto bene. Lui, Palestra, Zaniolo, ci sono tanti ragazzi che stanno bene. Vediamo. Vediamo oggi che prestazione può fare, ma è un dato di fatto che stanno facendo molto molto bene”.

Oggi nel Napoli tre titolari italiani, nessuno nel Milan. Ti preoccupa?

“Ma no, vabbè. Lo sappiamo tutti… C’è Ricci che è stato convocato, c’è Gabbia che ha avuto un infortunio ed è un altro che nelle ultime partite l’ho convocato. Però sappiamo che ultimamente la media è del 23/24% dei giocatori italiani che giocano in Serie A. Sappiamo che i giocatori sono quelli, inutile stare la a menarla e a piangerci addosso. Guardiamo avanti e abbiamo questo obiettivo, che è un obiettivo per tutto il sistema calcio e per tutta la nostra nazione, di tornare al Mondiale. È inutile di stare qua a parlare di cosa si può o non si può fare. Lo sappiamo bene cosa si deve fare però in questo momento perdiamo energie sull’obiettivo, che fra tre mesi ci giochiamo tanto”.