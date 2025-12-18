Brambati su Napoli-Milan: "Vorrei che si decidesse ai rigori"
Massimo Brambati, in diretta su TMW Radio durante Maracanà, ha parlato così dell'imminente sfida di Supercoppa italiana tra Napoli e Milan: "Vorrei che si decidesse ai rigori (ride, ndr). La partita di Milano in campionato poteva finire in parità alla fine.
Sono due caratteri diversi, che si stimano tantissimo, che vedono il calcio in maniera diversa, non solo dal punto di vista tecnico-tattico. Sono due numeri uno a fare due lavori diversi. Antonio è il n.1 a ricostruire dalle macerie, il secondo il n.1 a gestire".
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
