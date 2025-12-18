Thiago Silva lascia il Fluminense, il saluto social del brasiliano

Thiago Silva lascia il Fluminense, ora è praticamente ufficiale. Il difensore brasiliano ha salutato la squadra con un sentito post su Instagram. Il centrale, che non ha ancora deciso sul suo futuro, ha intenzione di tornare in Europa per essere più vicino alla sua famiglia.

“Il nostro tempo insieme è stato più breve di quanto pensassimo, ma abbastanza intenso da creare ricordi che porterò per tutta la vita. Ringrazio profondamente la società, la commissione tecnica, i miei compagni di squadra, la mia famiglia e soprattutto i tifosi, che hanno trasformato questo sogno in realtà e mi hanno fatto sentire a casa dal primo giorno al Fluminense. Ovunque Dio mi conduca in questo viaggio, i momenti vissuti insieme rimarranno eterni nella mia storia. Anche se in questo momento non indosso questi colori, scorreranno sempre nelle mie vene”.