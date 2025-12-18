Napoli-Milan, in Supercoppa i giocatori avranno i nomi in arabo sulla maglietta

di Manuel Del Vecchio

Questa sera, ora 20.00, ci sarà il fischio d'inizio di Napoli-Milan, partita valida per la semifinale di EA SuperCup 2025. La partita si disputerà all'Al-Awwal Stadium di Riad e i rossoneri giocheranno con i nomi in arabo sulla maglia: un omaggio alla terra che ospita la Supercoppa Italiana.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinan; Nkunku, Pulisic.

DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN
Data: Giovedì 18 dicembre 2025
Ora: 20.00 (orario italiano)
Stadio: Al-Awwal Stadium, Riad
Diretta TV: Italia 1, Mediaset Infinity 
Web: MilanNews.it