VIDEO - Supercoppa, Theo ricorda il gol in finale contro l'Inter dell'anno scorso

VIDEO - Supercoppa, Theo ricorda il gol in finale contro l'Inter dell'anno scorsoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:20News
di Manuel Del Vecchio

Oggi il Milan affronta il Napoli nella semifinale, gara secca, di Supercoppa Italiana: la vincente affronterà in finale una tra Bologna ed Inter. Theo Hernandez, oggi all'Al Hilal, ha postato un video su Instagram del suo gol in finale contro i nerazzurri, vinta in rimonta dal Milan per 3-2.

Un bel modo per augurare buona fortuna agli ex compagni di squadra.