VIDEO - Supercoppa, Theo ricorda il gol in finale contro l'Inter dell'anno scorso
MilanNews.it
Oggi il Milan affronta il Napoli nella semifinale, gara secca, di Supercoppa Italiana: la vincente affronterà in finale una tra Bologna ed Inter. Theo Hernandez, oggi all'Al Hilal, ha postato un video su Instagram del suo gol in finale contro i nerazzurri, vinta in rimonta dal Milan per 3-2.
Un bel modo per augurare buona fortuna agli ex compagni di squadra.
All the best to the @acmilan family this evening in the #EASPORTSFCSupercup! 🏆❤️🖤 #Memories #tbt #SempreMilanpic.twitter.com/Mnkluy7KzG https://t.co/2DKP1wAaBP— Theo Hernandez (@TheoHernandez) December 18, 2025
