Verso Napoli-Milan: i precedenti tra Conte e Allegri

vedi letture

In vista di Napoli-Milan di questa sera, valida per la semifinale di Supercoppa Italiana, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche sugli allenatori delle due squadre, Antonio Conte e Massimiliano Allegri: "Tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri 10 incroci ufficiali: 5 vittorie per il mister azzurro, 3 vittorie per il rossonero e 2 pareggi.

Antonio Conte disputa la Supercoppa per la terza volta da allenatore: nei 2 precedenti ha vinto entrambe le volte, nelle edizioni 2012/13 e 2013/14 (in quel caso sulla panchina della Juventus sedeva Massimo Carrera). L`attuale tecnico dei partenopei ha alzato la coppa anche da calciatore, sempre in maglia bianconera nel 1995/96 e nel 1997/98, segnando anche un gol nella finale contro il Vicenza.

Massimiliano Allegri, disputa la Supercoppa per l’ottava volta da allenatore: nei 7 precedenti ha vinto 3 volte (edizione 2011/12 con il Milan, 2015/16 e 2018/19 con la Juventus) perdendo le altre 4".

