Brambati: "Fullkrug non convince Allegri per i problemi fisici"

A TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati, il quale ha commentato così il possibile arrivo al Milan di Niclas Fullkrug: "Come vedo l'affare Fullkrug-Milan? Sono stato a cena con Allegri e non mi sembrava molto convinto, non tanto per il valore del giocatore ma per i problemi fisici. Portarti in casa un giocatore che può essere non sempre a disposizione è un problema. Lo dice lo storico di questo giocatore. Ho sentito che era molto gradito è Zapata del Torino, che ha pure contratto in scadenza giugno 2026.

Se Zirkzee può tornare in Italia? A me è sempre piaciuto, mi dispiace che non abbia trovato spazio allo United. Non è il primo ma non sarà neanche l'ultimo li, perché diversi hanno fatto male li. Vedi poi cosa è successo con McTominay. A me hanno detto che non c'è una filosofia prettamente calcistica e all'interno del gruppo ci sia poca voglia di lavorare".