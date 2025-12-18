Italiano: "Bologna quarto incomodo della Supercoppa, ci proveremo"

vedi letture

(ANSA) - BOLOGNA, 18 DIC - "Il Bologna in SuperCoppa rappresenta il quarto incomodo. Proveremo a mettere in difficoltà l'Inter, vogliamo rimanere in Arabia più a lungo possibile. Stiamo bene, abbiamo gli stessi punti delle ultime due stagioni in campionato, abbiamo fatto una grande vittoria a Vigo e il ko con la Juventus non ci ha ridimensionato. Siamo qui per provarci". Parola di Vincenzo Italiano, che sogna un altro trofeo dopo la Coppa Italia alzata il 14 maggio a Roma dal Bologna. Il tecnico ha parlato alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro l'Inter, in programma domani a Riyadh: "Per noi essere qui è motivo di orgoglio. L'Inter è grande forma, sappiamo che è una corazzata e dovremo performare a un livello superiore.

Ma giocare partite così è una grande emozione e penso che questo ci possa dare una grande spinta. Se vogliamo rendergli la vita difficile non dobbiamo fare regali e la superficialità dovrà essere sotto il livello dello zero, solo così potremo dire la nostra. Siamo tra le migliori squadre dei secondi tempi: chi subentra dovrà dare il massimo". Tra questi, Immobile. L'attaccante è pronto a rientrare nelle rotazioni: "Immobile non è ancora in grado di partire dall'inizio, ma a partita in corso può darci una grande mano. L'infortunio è stato brutto, la ripresa non facile. Ora lo vedo libero e tranquillo: dobbiamo alzare minuti e condizione per gradi" (ANSA).