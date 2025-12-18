Dove vedere Napoli-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

vedi letture

Dopo l'amaro pareggio casalingo contro il Sassuolo, il Milan di Massimiliano Allegri torna in campo stasera, ore 20.00 italiane a Riad contro il Napoli. La partita, delicata e decisiva è valida per la semifinale di Supercoppa Italiana. Chi vince andrà ad affrontare la vincente tra Bologna e Inter, in campo domani sera. E' quindi tutto è pronto a Riad, Arabia Saudita, per l'edizione della Supercoppa Italiana 2025/2026. Il Milan, che è la squadra campione in carica, anche quest'anno gioca per il titolo e la sua rincorsa parte questa sera all'Al-Awwal Stadium.

DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN

Data: Giovedì 18 dicembre 2025

Ora: 20.00 (orario italiano)

Stadio: Al-Awwal Stadium, Riad

Diretta TV: Italia 1, Mediaset Infinity

Web: MilanNews.it

LE PAROLE DI MASSIMILIANO ALLEGRI

“È una competizione molto importante. Innanzitutto abbiamo trovato tantissimi tifosi del Milan e ci fa molto piacere, c’è stata una bellissima accoglienza. Domani abbiamo questa partita molto complicata per cercare di arrivare a giocare la finale lunedì. Affrontare il Napoli è sempre complicato, le squadre di Conte sono sempre difficili da affrontare. Poi è una partita completamente diversa perché c’è in palio la finale. Quindi secondo me sarà una partita molto tattica”.