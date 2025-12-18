MN - Di Stefano: "Oggi vedo Maignan predisposto in maniera diversa sul rinnovo"

Il giornalista Peppe Di Stefano di Sky Sport è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per parlare di calciomercato e non solo in compagnia di Antonello Gioia.

Su Maignan

"Maignan voleva andare via. Probabilmente non aveva neanche il piacere di proseguire la sua avventura in rossonero dopo quelle che erano state le promesse, non mantenute, miss-understanding con la società. Allegri gli ha restituito il sorriso, gli ha mantenuto la fascia di capitano, ha fatto un patto di arrivare a fine stagione. E credo che oggi, giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, se Maignan inizialmente era "No, non rinnovo", adesso penso che gli sia venuta voglia. Torna la gente allo stadio, i risultati, vivi a Milano, sei capitano di un club storico, il progetto è credibile, come lo è sempre stato, a parte nella scorsa stagione. Per il resto Maignan ha vissuto un bel Milan, ma Allegri ha consegnato al Milan una mentalità diversa. E ripeto, quando giochi al Milan è difficile tornare al Milan. Vivere a Milano, essere capitano di un club storico come il Milan che ha vinto 7 Champions League, vai nel mondo e ti conoscono e ti riconoscono. Sei un simbolo. Credo che Maignan stia pensando bene al da farsi. Oggi lo vedo predisposto in maniera diversa. La volontà, semmai ci fosse l'apertura della società, è di rinnovare. Non c'è un "no" a priori". Ma deve esserci un'offerta concreta, forte da parte del Milan. Gli errori di strategia a volte si pagano. Oggi il Milan per rinnovare Maignan dovrà spendere di più di quanto aveva promesso un anno fa, ma io spero che loro comprendano che rinnovare Maignan sarebbe un enorme boost di fiducia che la gente darebbe a questa società. Con un solo colpo, una sola firma, andresti a guadagnare la fiducia da parte della gente".