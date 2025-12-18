Sky - Novità di formazione del Milan: fuori Modric e Bartesaghi, dentro Jashari e Estupinan

Importanti novità di formazione arrivato a poche ore dal fischio d'inizio della semifinale di Supercoppa Italia tra il Milan e il Napoli. A differenza di quanto trapelato nella giornata di ieri, Massimiliano Allegri ha optato per diversi cambi rispetto all'ultima sfida di campionato contro il Sassuolo.

Stando a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, infatti, il tecnico rossonero dovrebbe far rifiatare Luka Modric e Davide Bartesaghi, schierando al loro posto Ardon Jashari e Pervis Estupinan. Di seguito la probabile formazione del Milan aggiornata:

16 Maignan

23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 8 Loftus-Cheek 30 Jashari 12 Rabiot 2 Estupinan

18 Nkunku 11 Pulisic

A disp.: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 35 Dutu, 34 Vladimirov, 24 Athekame, 19 Fofana, 4 Ricci, 14 Modric, 42 Sala, 2 Estupinan, 28 Ibrahimovic, 44 Borsani

All. Allegri

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Indisponibili: Gabbia, Gimenez, Leao