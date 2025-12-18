Verso Napoli-Milan, numeri e curiosità: rossoneri con più vittorie

E' il giorno del matchday! Gara importantissima per il Milan di mister Allegri all'Al-Awwal Stadium dove stasera, alle ore 20 italiane, i rossoneri sfideranno in semifinale il Napoli Campione di Italia. Nell'altra semifinale, venerdì, Bologna-Inter si giocheranno il secondo posto nella finalissima di lunedì 22 dicembre. Di seguito statistiche e curiosità in vista della sfida tra rossoneri e azzurri:

MILAN E NAPOLI - IL BILANCIO

Milan e Napoli sono squadre che da sempre hanno saputo affrontarsi con grande equilibrio, in praticamente ogni epoca della propria storia. Rossoneri e partenopei si sono affrontate oltre 170 volte tra Serie A e competizioni nazionali, e il bilancio complessivo vede il Milan leggermente avanti. 70 vittorie rossonere contro i 50 successi del Napoli, e oltre 45 pareggi. Dal punto di vista offensivo, il Milan ha realizzato più di 250 gol, contro i circa 220 degli azzurri. Tuttavia, il dato storico complessivo nasconde un trend recente molto più equilibrato, viste le passate sfide. Nell'ultimo incrocio, il Milan è uscito vittorioso a San Siro vincendo per 2-1 grazie alle reti di Saelemaekers e Pulisic, stasera protagonisti della gara.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Zufferli di Udine

Assistenti: Imperiale - Rossi

IV Uomo: Pezzuto

VAR: Aureliano

AVAR: Dionisi

DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN

Data: Giovedì 18 dicembre 2025

Ora: 20.00 (orario italiano)

Stadio: Al-Awwal Stadium, Riad

Diretta TV: Italia 1, Mediaset Infinity

Web: MilanNews.it