VIDEO MN - Dentro all'Al-Awwal Park di Riad, teatro della semifinale tra Napoli e Milan
Oggi alle 13:35News
di Niccolò Crespi
fonte Pietro Mazzara

Manca sempre meno all’importante serata araba tra Napoli e Milan. Stasera alle ore 20.00 italiane le due squadre scenderanno in campo per la semifinale di Supercoppa Italiana.

Immagini esclusive che arrivano direttamente dall’l'Al-Awwal Park di Riad, teatro decisivo della sfida di Supercoppa Italiana tra il Napoli di Antonio Conte e il Milan di mister Massimiliano Allegri. Come riportato dal nostro inviato sul posto, Pietro Mazzara, questa la panchina dei rossoneri in vista del match contro i partenopei.

