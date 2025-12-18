Jashari presenta la sfida contro il Napoli: "Sarà difficile per noi e per loro"

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Milan Ardon Jashari ha parlato delle soddisfazioni che in questa prima parte della sua esperienza in rossonero non è riuscito a togliersi per via del brutto infortunio al perone che l'ha tenuto lontano dal campo per un po' di tempo. Non solo, ha anche dimostrato il desiderio di mostrare quello che vale e spera di riuscirlo a fare già da stasera contro il Napoli.

Cosa pensa del Napoli, avversario di stasera?

"Non bisogna comparare la gara di Supercoppa con quella d’andata in campionato perché questo sarà un incontro a eliminazione diretta: chi vince va in finale... In Serie A invece, c’è tempo per rimediare a una sconfitta. Sarà tutto diverso e dovremo essere pronti. Il Napoli lo conosciamo bene: è forte e competitivo visto che ha vinto lo scorso campionato. Serviranno fiducia in noi stessi e il massimo impegno".

Contro le grandi finora avete fatto sempre bene.

"Vero, ma questo match sfugge a tutti gli schemi: sarà difficile sia per noi sia per loro".

Un giocatore del Napoli che teme più degli altri?

"Difficile dirlo. Il Napoli ha qualità in tutti i reparti, ma noi non dobbiamo pensare a chi è il più pericoloso: bisogna godersi la partita, dare il massimo e andare in finale. È un nostro obiettivo e per riuscirci dobbiamo far bene ciò che il mister ci chiede".