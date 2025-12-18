Jashari: "Allegri è importante, ci sta sempre vicino. Per i nostri successi è fondamentale"

vedi letture

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Milan Ardon Jashari ha parlato delle soddisfazioni che in questa prima parte della sua esperienza in rossonero non è riuscito a togliersi per via del brutto infortunio al perone che l'ha tenuto lontano dal campo per un po' di tempo. Non solo, ha anche dimostrato il desiderio di mostrare quello che vale e spera di riuscirlo a fare già da stasera contro il Napoli.

Che allenatore è Allegri?

"Il mister è importante, ci sta sempre vicino. Avere uno come lui dà fiducia ai singoli e allo spogliatoio. Per i nostri successi è fondamentale: ha esperienza e ha lavorato con incredibili giocatori. Da uno come lui posso imparare molto".

Sa che Allegri era un centrocampista come lei?

"Lo so, era un numero 10 e per questo dico che mi può aiutare tanto".