Rinnovo Maignan: il francese ha aperto uno spiraglio per la permanenza
Il tema legato al futuro di Mike Maignan continua a tenere banco dalle parti di via Aldo Rossi. In occasione della conferenza stampa di presentazione della sfida di questa sera contro il Napoli, il portiere francese non si è voluto sbilanciare evitando ogni domanda sul suo rinnovo, spostando ovviamente il focus sulla semifinale di Supercoppa.
Novità importanti arrivano però in merito al possibile rinnovo del francese con il Milan. Stando a quanto riportato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, infatti, Maignan avrebbe aperto uno spiraglio per la permanenza, che il direttore sportivo Igli Tare ha intenzione di sfruttare al meglio ottenendo la firma del capitano, e portiere rossonero entro qualche settimana per evitare che possa svincolarsi.
