Svelate date dei recuperi delle partite di Serie A non disputate per la Supercoppa

vedi letture

Sono state svelate le date dei recuperi delle partite di Serie A non disputate per la Supercoppa. Milan, Napoli, Bologna e Inter non scenderanno in campo questo weekend perché impegnate appunto per questa competizione, con la Lega che comunque ha già stabilito le date delle partite che dovranno essere recuperate.

Queste quattro gare si disputeranno tra il 14 e il 15 gennaio, con il Milan che più precisamente affronterà il Como in trasferta il 15 alle ore 20.45. Per quanto riguarda Napoli, Inter e Bologna le date sono le seguenti: Napoli-Parma: 14 gennaio, ore 18:30; Inter-Lecce: 14 gennaio, ore 20:45. Verona-Bologna: 15 gennaio, ore 18:30.