Milan-Como a Perth, il presidente del Catania Pelligra: "L'iniziativa potrebbe aprire prospettive interessanti"

Nel corso dell'intervista rilasciata ai colleghi di Video Regione, e ripresa poi anche dal quotidiano La Sicilia, il proprietario del Catania Ross Pelligra ha detto la sua sulla possibilità che la Serie A possa traslocare all'estero (in questo caso Perth per Milan-Como) per giocare una partita ufficiale.

Nel 2026 il campionato di Serie A traslocherà e una gara ufficiale si giocherà a Perth

"Quest'iniziativa aprirà le porte del calcio italiano non solo in Australia ma anche in Asia visto che l'Australia fa parte calcisticamente della federazione asiatica. Si potrà creare un clima di scambio multiculturale. Aggiungo che nei due Continenti ci sono potenziali clienti di consumatori del calcio pari al 50 per cento su scala Mondiale. Magari osserveranno il calcio italiano a casa loro e poi verranno ad assistere alle gare nel nostro Paese".