Questa sera la Supercoppa: in caso di parità nei 90' subito rigori

Questa sera la Supercoppa: in caso di parità nei 90' subito rigoriMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:30News
di Lorenzo De Angelis

Per la terza volta nella sua storia la Supercoppa Italiana si assegnerà con una formula particolare, che vedrà la partecipazione di quattro squadre, ovvero Milan, Napoli, Inter e Bologna. Questa sera presso l'Al-Awwal Park di Riad si disputerà la prima semifinale tra i campioni d'Italia e la formazione di Massimiliano Allegri. 

È la sesta volta nella storia che la Supercoppa si gioca in Arabia Saudita. Il regolamento prevede che a differenza della scorsa edizione, in caso di pareggio nei 90 minuti le squadre non andranno ai tempi supplementari ma si giocheranno l'accesso alla finale direttamente ai tiri di rigore.