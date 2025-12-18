MN - Leao, provino fatto: decisione finale di Allegri stasera allo stadio

C'è tanta curiosità attorno alle condizioni di Rafael Leao, partito comunque con la squadra per quest'edizione della Supercoppa Italiana nonostante sia fermo da poco più di una settimana per un fastidio all'adduttore, dal quale sembrerebbe guarito.

Nella giornata di ieri il portoghese ha svolto un lavoro personalizzato e prima dei suoi compagni, mentre questa mattina Massimiliano Allegri lo ha testato in allenamento per capire se potrà essere o meno della partita contro il Napoli. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il tecnico rossonero prenderà la decisione finale su Leao solo stasera allo stadio.

di Pietro Mazzara