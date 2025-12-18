Maignan fa notare le differenze tra la squadra dell'anno scorso e quella di quest'anno

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - "La cosa più importante è quello che posso fare ogni giorno. Il mio futuro fa parlare ma non mi deve disturbare, io devo restare focalizzato e dare il massimo domani sera. Oggi non penso che sia il momento di parlare del mio futuro, abbiamo una partita molto vicina. Devo dare il massimo domani sera e vedere cosa succede dopo": lo dice Mike Maignan, portiere del Milan, seduto al fianco di Massimiliano Allegri alla vigilia della semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan. Il Milan approda a Riad da campione in carica ma da un anno a questa parte molto è cambiato nell'ambiente rossonero. "Vincere l'anno scorso è stato bello ma adesso è un'altra stagione.

Ora siamo una famiglia - racconta Maignan -, un bel gruppo. Mister Allegri ha portato serenità. L'anno scorso non c'è più. E' stato bello ma ora cerchiamo di riprodurre le stesse cose". (ANSA).