Leao a rischio! Stamattina il provino decisivo: le sensazioni da Riad

Rafael Leao non ha preso parte all'allenamento di rifinitura di ieri al Princess Noura di Riad, campo di allenamento dove il Milan si sta preparando alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana che questa sera alle ore 20 italiane disputerà contro il Napoli di Antonio Conte. Il numero 10 portoghese, che è reduce da un problema muscolare patito nella gara contro il Torino, è sceso in campo prima dei suoi compagni e ha svolto una sessione personalizzata.

Le percentuali di probabilità di vedere Leao domani nella lista dei convocati si sono abbassate ma non ancora cancellate: come appreso dall'inviato di MilanNews.it in Arabia Saudita, infatti, nella mattinata di oggi è previsa una sessione di rifinitura personalizzata ad hoc per Rafael Leao in cui si valuteranno le condizioni del calciatore portoghese e si deciderà se portarlo almeno in panchina nella partita della sera. Per avere tutti gli aggiornamenti in tempo reale da Riad, seguiteci!

Napoli-Milan, sfida valida per la semifinale in gara unica di Supercoppa Italiana, sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Italia 1 a partire dalle ore 20:00 con il calcio d'inizio, in streaming su Mediaset Infinity e in live web testuale su MilanNews.it.

NAPOLI-MILAN, LE PAROLE DI ALLEGRI IN CONFERENZA STAMPA

“Col Napoli - ha spiegato mister Massimiliano Allegri in conferenza stampa - è una partita diversa rispetto a quella contro il Sassuolo, è una gara secca dove l’obiettivo è arrivare a giocare la finale. Il Napoli è una squadra molto forte. Sarà una partita complicata e difficile. Per quanto riguarda i gol presi, ci sono di momenti in cui dovevamo fare meglio. Speriamo di ripensarci da martedì. Fofana è completamente a disposizione, Leao lo vedremo dopo l’allenamento di oggi. Abbiamo sempre giocato con tre giocatori offensivi. Saelemaekers è quello che fa variare la disposizione. Abbiamo recuperato Athekame e Jashari, perché ci servono energie nuove visto che abbiamo giocato sempre con gli stessi giocatori. Il Napoli, indipendentemente dall’aspetto tattico, è una squadra forte, che segna tanto dentro l’area. Domani è una gara secca, bella, con giocatori di qualità. Gimenez ha fatto un consulto medico e gli è stato consigliato di operarsi. L’intervento dovrebbe essere domani mattina. Il mercato del Milan è quello di recuperare i giocatori a disposizione, poi vedremo cosa potremo fare sul mercato insieme alla società. Il Napoli è stato molto aggressivo nelle gare con Juve e Roma. Dobbiamo esser bravi a giocare bene tecnicamente".