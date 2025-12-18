Guidi sicuro: “Troppi gol presi con le piccole ? Non ha la ferocia come contro le big”

Durante l'ultima puntata del podcast La Tripletta della Gazzetta dello Sport, il giornalista Marco Guidi ha parlato della difficoltà del Milan nelle partite contro le cosiddette piccole che lo porta a subire troppi gol e a non vincere queste partite. Vediamo nel dettaglio le sue parole:

"Il Milan secondo me, come ha detto Allegri a fine partita, come gestione palla ha fatto meglio rispetto alle partite con Parma, Pisa, Cremonese, ci sono state partite dove in gestione palla è stato peggiore rispetto a ieri, però io quello che penso è che una squadra, e parlo anche dei giocatori non solo di Allegri, deve difendere un risultato contro una grande, ha una ferocia che non ha con le piccole. Quando si abbassa quella soglia di ferocia il gol lo prende perchè a livello individuale il livello non è così alto come magari con Barzagli, Bonucci e Chiellini. Il Milan se pensa di gestire il gol lo prende. Con le grandi ha un'altra ferocia".