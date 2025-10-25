L'anticipo di Galli - Milan-Pisa 2-2: un'occasione persa

Abitare la cima della classifica è inebriante, regala fiducia ma accresce anche le responsabilità, le pressioni che, se da tempo non si è abituati a sostenere, possono causare incidenti di percorso. Questa era la mia preoccupazione alla vigilia della partita con i neroazzurri toscani.

1° TEMPO

Pisa che si schiera con un 1532 con Meister e Nzola attaccanti di corsa e di fisicità. Il Milan schieraMaignan in porta, Gabbia, Pavlovic e De Winter, al posto di Tomori, in difesa, Saelemaekers torna dall’inizio a fare il quinto a dx, sull’altro lato Bartesaghi, Modric in regia si alterna con Ricci, Fofana fa la mezzala più avanzata a destra. Davanti Leao alterna movimenti verticali senza palla a tagli in conduzione da sinistra verso il centro, Gimenez è la punta centrale di riferimento. Dopo 7’ Leao da sx si accentra e dal limite area calcia forte sul secondo palo sorprendendo semper anche grazie al velo di Pavlovic: è l’ 1-0. Il Pisa non si disunisce, rimane compatto, lasciando l’iniziativa al Milan e provando a ripartire quando, raramente, i rossoneri lasciano spazi. Passano i minuti e Modric, ben coadiuvato da Ricci, sale in cattedra con e senza palla. Finisce il primo tempo con il Milan in controllo della gara (70% il possesso palla rossonero) ma che non è riuscito a concretizzare la superiorità. Vantaggio meritatissimo ma esiguo. Bene Leao che ha mostrato continuità , Pavlovic per l’apporto offensivo e il solito Modric.

2° TEMPO

Due cambi nel Pisa: Calabresi e Cuadrado per Albiol e Bonfanti. Calabresi braccetto destro, Caracciolo va al centro e Canestrelli braccetto a sinistra. Cuadrado si prende la fascia sinistra.Nessun cambio per Allegri.

Il Pisa sembra più propositivo e deciso in fase offensiva. Atteggiamento che viene premiato, a mio avviso in maniera generosa, con un calcio di rigore per un fallo di mano di De Winter reo di essere colpito al braccio leggermente aperto sul tiro di Cuadrado. Non è più calcio. Minuto 60, Cuadrado trasforma il rigore. 1-1!

Il Milan prova a riprendere il controllo della gara e a spingere: Modric a Fofana, colpo di tacco a smarcare in area Leao, conclusione che scheggia la traversa. Aumenta la pressione.

Al 69’ doppia occasione per il Milan e doppia parata di Semper: Gabbia di testa da corner e Saelemaekers con tiro da fuori. Altri cambi per Gilardino: Moreo per Meister e Vural per Tramoni, quest’ ultimo per dare più solidità in mediana. Al 72’ Leao cade in area pisana ma l’arbitro lascia correre. O è rigore o è simulazione: nessuna delle due opzioni. Cambia anche Allegri al 76’: Athekame per Bartesaghi ,autore di una buona prova e Nkunku per Gimenez, volenteroso ma ancora a secco.

Due minuti dopo Modric serve Leao, palla a Nkunku la cui conclusione viene rimpallata dalla difesa avversaria. Squadra che si è un po' allungata ma che ci prova con le individualità e la determinazione.

Poi accade quello che non ti aspetti, palla calciata in avanti da Akinsanmiro, mentre sta perdendo l’equilibrio, che giunge a Nzola sfuggito ad Athekame, l’angolano controlla e calcia superando Maignan: 1-2!

Leao allo scadere dei 90’ ha la palla per il pareggio ma calcia debolmente tra le braccia di Semper. Allegri intanto ha invertito i quinti. Saelemaekers a sx e Athekame a destra. Proprio quest’ultimo pareggia al 93’ con un tiro da fuori. San siro si infiamma, il Milan ci crede, è un assedio. Si arriva al 98’ e Saelemaekers si costruisce l’ultima occasione ma la palla esce di poco a lato.

Occasione persa per il Milan. Immagino la rabbia di Allegri per una squadra che non ha avuto la necessaria determinazione per chiudere l’incontro nel primo tempo e che nella prima parte delsecondo tempo è sembrata quasi rinunciataria. Rigore discutibile a parte è mancato lo status da grande squadra. Teniamo ciò che di positivo si è visto: la capacità di reagire mostrata dalla squadra. Un inciampo che potrà, o meglio dovrà, far bene anche se martedì sera alla New Balance Arena ci aspetta l’Atalanta e ci vorrà ben altro Milan.