Clonate Pulisic! Il Milan non molla niente! Rabiot straripante. Nkunku deve svegliarsi

E’ successo di tutto a Torino. Alzi la mano chi, dopo venti minuti, ha pensato di rivedere il solito film contro la squadra granata. Un campo che per il Milan porta sempre problemi e difficoltà. E anche stavolta è stato così, perché i rossoneri sono partiti con 2 reti di svantaggio e con l’infortunio di Leao dopo mezz’ora. Ma a differenza degli altri anni questa volta c’è stata una grande reazione, merito di un gruppo vero che non ha mai mollato.

E poi ci sono anche giocatori come Adrien Rabiot che decidono di riaprire la partita dando la scossa alla squadra. La sua prima rete con la maglia rossonera è assurda. Una sassata dalla distanza che ha riacceso la speranza del Milan in un momento di grande difficoltà. Partita eccellente del francese. Che colpo averlo in rosa!

E poi nella ripresa è entrato Capitan America, il supereroe del Milan che ha preso il Toro per le corna e ha salvato il Diavolo. Una doppietta pazzesca soprattutto perché ieri aveva 39 di febbre e la sua presenza era stata messa seriamente a rischio. Ieri mattina ha scelto di viaggiare per Torino, lo staff medico con il dottor Mazzoni lo ha rimesso in piedi, e ha sfoderato una doppietta pesantissima.

Pulisic ha voluto giocarla a tutti i costi questa partita. E non solo l’ha giocata ma l’ha decisa con due gol in pochi minuti. Il Milan non ha una vera punta ma ha un giocatore fortissimo lì davanti, un cecchino. Christian è già a quota 7 reti in serie A e se pensiamo ai minuti disputati, il dato diventa ancora più impressionanti, perché Pulisic ha saltato già diverse partite.

Chiusura su Nkunku. Se il giocatore è questo, non serve a niente. Deve sicuramente darsi una svegliata. Primo tempo orribile, praticamente nullo. Nella ripresa è migliorato, ha lottato con maggiore condizione, ma dei gol nemmeno l’ombra. Eppure parliamo di un giocatore pagato 40 milioni e siamo al nove di dicembre e ancora non ha segnato in serie A. Si dice che bisogna dare tempo ai nuovi giocatori di adattarsi, tutto giusto, ma quando sei al Milan e non segni mai comincia ad essere un problema serio.