LIVE MN - Milan-Pisa (2-2): termina così a San Siro

Milan-Pisa (2-2): termina così a San Siro
Pareggio amarissimo. Il Milan non approffita e porta a casa solo un punto contro il Pisa. Dopo un buon primo tempo, i rossoneri approcciano male la ripresa subendo prima il pareggio su rigore con Cuadrado, e poi il 2-1 di Nzola. Un gran forcing finale del Milan, e conseguente gol di Athekame regalano solo un punto ai ragazzi di Allegri.
96 ' | Pazzesca occasione avuta da Saelemaekers dopo uno slalom in mezzo quattro giocatori. Il pallone termina sul fondo
93 ' | Athekame!! Gran gol dello svizzero! Che con un destro a fin di palo pareggia i conti!
90 + 6
85' | Incredibile a San Siro, Nzola segna il vantaggio ospite
78 ' | Incredibile occasione per Nkunku servito davanti al portiere da Leao. Il francese impatta male il pallone, che finisce addosso al difensore lontano dalla porta
75 ' | Primi cambi nel Milan: fuori Bartesaghi e Gimenez per Athekame e Nkunku
69 ' | Miracolo di Semper! Saelemaekers dalla distanza, il portiere del Pisa si supera in corner
63 ' | Traversa incredibile di Leao, dopo un grande colpo di tacco di Fofana, Rafa si smarca da dentro l'area e prende in pieno il legno
60 ' | Reazione Milan con un tiro alto di Saelemaekers
58 ' | Il rigore viene confermato, seppur molto dubbio. Cuadrado trasforma. Il Pisa pareggia a San Siro
57 ' | Viene fischiato un rigore per il Pisa per presunto fallo di mano di De Winter. Controllo VAR in corso.
49' | Bella involata sulla sinistra da parte di Bartesaghi, il cross per Gimenez è giusto ma Santiago non impatta bene la palla
46' | Il Pisa cambia: fuori Bonfanti ed Albiol, dentro Cuadrado e Calabresi
45' | Si riparte. Al via la ripresa
Il Milan termina in vantaggio la prima frazione di gioco contro il Pisa. A segno Leao, ma il migliore sin qui, oltre al solito Modric è un ispirato Bartesaghi. Nella ripresa sarà prezioso segnare subito il raddoppio.
45 + 1 di recupero: finisce il primo tempo a San Siro
41 ' | Questa volta ci prova Modric, dopo aver saltato un centrocampisa del Pisa la sua conclusione è di poco alta sopra la traversa
39' | Conclusione debole di Fofana dal limite dell'area, si poteva fare certamente di più
30 ' | Ammonito Aebischer dopo l'ennesimo fallo da dietro su Leao
23' | Schema su punizione che porta al tiro Bartesaghi al limite dell'area. Conclusione però centrale facile preda di Semper
21' | Fallaccio pericolosissimo di Aebischer su Bartesaghi. Intervento durissimo con piede alto, ma per l'arbitro non è stata commessa nessun irregolarità. Si va avanti
18' | Prima conclusione del Pisa verso la porta di Maignan. Bonfanti calcia alto da posizione defilata
16' | Dopo il gol, il Milan gestisce più i ritmi con forse qualche errore di troppo in uscita. Il Pisa gioca sempre di contropiede
7' | Leaooooo! Gol del Milan! Rafa bravo a crearsi lo spazio dalla destra e a far partire un tiro cross insidioso che si insacca alla destra di Semper. Milan avanti
3' | Avvio di partita equilibrato, ma con il Milan che pensa ad attaccare per vie centrali. Il Pisa gioca di contropiede
1' | Inizia ora la partita
Amiche e amici di MilanNews.it, buona sera da San Siro! Alle 20.45 il Milan di Massimiliano Allegri affronterà il Pisa dell'ex rossonero Alberto Gilardino, in quella che sarà la prima gara dell'ottava giornata del campionato di Serie A 2025/2026. I rossoneri, dopo la bella vittoria contro la Fiorentina dovranno proseguire a testa alta verso nuovi importanti orizzonti da perseguire. I tre punti quest'oggi sarebbero vitali per dare un altro segnale al campionato. Sul fronte infortunati invece, ancora out Loftus-Cheek, insieme ai già noti Estupinan, Pulisic e Rabiot. Torna invece Christopher Nkunku. A fronte di questo si pronostica essere una sfida molto avvincente, che vi inviatiamo a seguire minuto dopo minuto grazie al nostro live testuale. Restate con noi!!!
Queste le formazioni ufficiali di Milan-Pisa, valida per l’ottava giornata di Serie A 2025/26.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Odogu, Athekame, Sala, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.
PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Tramoni, Bonfanti; Nzola, Meister. A disp.: Andrade, Scuffet, Angori, Marin, Leris, Hojholt, Cuadrado, Buffon, Vural, Moreo, Calabresi, Piccinini, Denoon, Pereira. All. Alberto Gilardino
DOVE VEDERE MILAN-PISA
Data: venerdì 24 ottobre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: Dazn, Zona DAZN, Sky, Tim Vision
Web: MilanNews.it
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: ZUFFERLI
Assistenti: ROSSI L. – MASTRODONATO
IV uomo: COLLU
VAR: GARIGLIO
AVAR: DOVERI
