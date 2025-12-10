Verso il no a Perth, Milan-Como si riavvicina a San Siro: troppe incertezze sull'ipotesi Australia

La novità più importante delle ultime ore in casa Milan è il cambio di virata sulla trasferta a Perth, in Australia, per la sfida contro il Como. Ne parla questa mattina Tuttosport: "Milan-Como si riavvicina a San Siro, troppi paletti sull'ipotesi Perth". In relazione a tutte le polemiche su tale decisione.

La Serie A comincia a volere certezze, e l'approvazione arrivata dall'Asian Football Confederation assomiglia molto a un "no". Ezio Simonelli vuole risposta e potrebbe rivolgersi alla Fifa, ma la Lega vuole certezze in tempi brevi. Sembra un film già visto in Villarreal-Barcellona, che si sarebbe dovuta giocare a Miami.

Tra le condizioni dell'Afc giudicate irricevibili ci sono la richiesta di una squadra arbitrale locale; la Lega ha sollevato dunque diverse obiezioni, ma la virata ormai pare quasi decisa. Si va verso un ritorno alla location originale, San Siro. Da capire la data: non si potrà giocare a inizio febbraio per le Olimpiadi invernali, le prime date utili sarebbero 17 e 24 febbraio, a seconda dell'eventuale necessità dell'impianto da parte dell'Inter per gli eventuali spareggi Champions.