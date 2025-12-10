Milan-Nkunku: Il Giornale racconta che a fine agosto Allegri rimase sorpreso dall’arrivo del francese
In merito all'arrivo al Milan di Christopher Nkunku, preso a titolo definitivo da Chelsea per circa 40 milioni di euro, Il Giornale in edicola stamattina riferisce che a fine agosto Massimiliano Allegri rimase sorpreso dallo sbarco in rossonero del francese visto che per settimane ha chiesto un attaccante d'area di rigore e invece si è ritrovato un trequartista. Anche il ds Igli Tare era freddo su questa operazione portata a termine grazie agli ottimi rapporti col Chelsea da parte del Ceo Giorgio Furlani.
Alla vigilia della sfida contro il Torino, Allegri ha parlato così in conferenza stampa di Nkunku: "Lasciamo perdere l'investimento, parlo del giocatore che ha qualità tecniche straordinarie. È arrivato dopo. Contro la Lazio a San Siro ha fatto una buona partita. Anche lui si deve convincere che deve essere determinante. Le qualità tecniche, basta vedere come stoppa o passa, nessuno può discuterle. Abbiamo bisogno di ragazzi che siano convinti in quello che fanno per arrivare all'obiettivo di squadra. Sono contento di Nkunku e sono convinto che possa fare bene, magari domani può fare gol".
