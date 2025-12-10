Milan, da qualche giorno Gimenez ha ripreso a correre senza dolore

Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Max Allegri, oggi il Milan si ritrova a Milanello per riprendere gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato contro il Sassuolo in programma domenica alle 12.30 a San Siro. Come annunciato dal tecnico livornese prima del Torino, la speranza è che possa rivedersi in gruppo anche Santiago Gimenez, il quale da qualche giorno ha ripreso a correre senza dolore alla caviglia. Lo riferisce stamattina Tuttosport che ricorda che il centravanti messicano è fuori da un mese e mezzo (ultima presenza il 28 ottobre contro l'Atalanta).

Si riporta di seguito il programma della 15esima giornata di Serie A:

12/12/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Pisa DAZN

13/12/2025 Sabato 15.00 Torino-Cremonese DAZN

13/12/2025 Sabato 18.00 Parma-Lazio DAZN

13/12/2025 Sabato 20.45 Atalanta-Cagliari DAZN/SKY

14/12/2025 Domenica 12.30 Milan-Sassuolo DAZN

14/12/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Verona DAZN

14/12/2025 Domenica 15.00 Udinese-Napoli DAZN

14/12/2025 Domenica 18.00 Genoa-Inter DAZN/SKY

14/12/2025 Domenica 20.45 Bologna-Juventus DAZN

15/12/2025 Lunedì 20.45 Roma-Como DAZN/SKY