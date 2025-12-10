Milan-Sassuolo, gara affidata all'arbitro Crezzini. Al var Prontera e Maresca

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la quindicesima giornata di campionato di Serie A Enilive che si giocherà nel prossimo weekend. I rossoneri saranno di scena a San Siro e ospiteranno, domenica 14 dicembre alle ore 12.30, il Sassuolo, una delle rivelazioni di questo avvio di campionato. La sfida è stata affidata al signor Valerio Crezzini, arbitro della sezione di Sienza. Al Var ci saranno Prontera e Maresca. Per il fischietto toscano sarà l'ottava gara in carriera in Serie A.

MILAN – SASSUOLO h. 12.30

CREZZINI

MELI – ALASSIO

IV: CHIFFI

VAR: PRONTERA

AVAR: MARESCA