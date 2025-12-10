Di Gennaro promuove il Milan: "Si può giocare lo scudetto"

Antonio Di Gennaro, in collegamento su TMW Radio durante Maracanà, ha analizzato così la vittoria del Milan sul Torino: "Primo tempo squadra troppo lenta, il Torino è partito forte, il Milan non era tatticamente non messo bene il campo, poi l'ha cambiata nella ripresa con alcune mosse.

Quando è entrato Pulisic si è visto che è lui l'attaccante di riferimento. Nkunku ancora sconnesso, però, vista la difficoltà in avanti, questo Milan è una squadra. E' tutta con l'allenatore, si è ritrovata professionalità, ha vinto meritatamente ieri e si può giocare lo Scudetto".