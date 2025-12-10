Biasin analizza il Milan dopo la vittoria sul Torino: "I rossoneri sanno reggere i colpi"

vedi letture

Nel suo consueto editoriale su TMW, Fabrizio Biasin ha analizzato così la vittoria del Milan sul Torino: "L’altra sera ha tenuto a galla il Milan da solo per un’ora buona di partita, al resto ha pensato un altro giocatore superiore, quello che viene dall’America.

Qualcuno ha giudicato la partita del Milan come una “cattiva partita”, personalmente - e al netto di una partenza certamente non all’altezza - la ritengo al contrario una dichiarazione d’intenti: il Milan non è più la squadra che stramazza al primo refolo di vento, il Milan sa reggere i colpi. E questo perché ha un tecnico saggio, giocatori con la G maiuscola e soprattutto con la T finale. Tipo Rabiot, appunto.