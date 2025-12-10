Pellegatti ammette: “Chiedo scusa ai ragazzi. Sullo 0-2 pensavo fosse persa”

Nell'immediato post partita di Torino-Milan, proprio sulle tribune dello stadio Olimpico grande Torino, il giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha commentato sul suo profilo Tik Tok il match e ha ammesso di aver pensato che la partita, dopo il doppio vantaggio granata, fosse persa. Vediamo nel dettaglio le sue parole:

“Devo chiedere scusa ai ragazzi, devo chiedere scusa ai ragazzi del Milan, dal cuore infinito, dall’amore infinito per questa maglia. Devo chiedere scusa perchè sinceramente sul 2-0 pensavo fosse una partita già compromessa, invece il tiro di Rabiot, come un lampo nel buio, ha rischiarato, come una stella cometa, e dietro quel gol di Rabiot i ragazzi hanno trovato la luce e hanno giocato pur senza uno dei re Magi, senza uno dei re Magi, Leao. Nel secondo tempo, nonostante l’attacco febbrile, nonostante qualche brivido di freddo, Rabiot i brividi li ha trasmessi a noi. Il gol di Rabiot, i gol di Pulisic, un bellissimo gol su passaggio di Saelemaekers tornato ai suoi livelli. E poi Ricci mette la palla da destra in mezzo, e di prima intenzione ancora Pulisic, ha trasmesso dei brividi ma di caldo ai tifosi del Milan. Non pensavo, chissà tutti pensavano di esseresi liberati anche del Milan, ma no, non vi siete liberati del Milan, il Milan è li e sarà sempre li”