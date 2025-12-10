Torino, la sconfitta contro il Milan costa caro a Vagnati. Al suo posto torna Petrachi

Dopo la sconfitta contro il Milan di lunedì, il Torino ha deciso di esonerare Davide Vagnati dall’incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica del club. Al suo posto torna Gianluca Petrachi, già ds dei granata dal 2010 al 2019. Ecco il comunicato ufficiale della società piemontese:

"Il Torino Football Club comunica l’esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall’incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica del Club. Il Torino FC ringrazia Vagnati per il lavoro svolto e per l’impegno profuso in questi cinque anni e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera. La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già Direttore Sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. Tutta la Società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a Torino, Sempre Forza Toro!”.